La Policía Local de Castellón interviene un patinete que podía alcanzar casi los 90 km/h

La Policía Local de Castellón ha intervenido un vehículo de movilidad personal (VMP) tras detectar que superaba ampliamente la velocidad máxima permitida, ya que podía alcanzar los cerca de 90 kilómetros por hora.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de abril, cuando una patrulla observó a dos menores circulando con patinetes eléctricos por la Carretera de Borriol, ha informado la policía.

Durante la actuación, los agentes identificaron uno de los vehículos como un modelo susceptible de superar los límites legales establecidos.

Tras someterlo a una prueba de velocidad con un rodillo certificado, el dispositivo alcanzó una velocidad máxima de 89,9 km/h, lo que implica que deja de ser considerado un VMP conforme a la normativa vigente, que establece un límite de 25 km/h.

Asimismo, se comprobó que el conductor no alcanzaba la edad mínima permitida para la conducción de este tipo de vehículos, fijada en 15 años, según la ordenanza municipal, además de carecer el vehículo del seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Por todo ello, se procedió a la inmovilización del patinete en el depósito municipal y a la tramitación de las correspondientes denuncias.

En concreto, se impusieron un total de tres sanciones: la primera de 800 euros por no contar con el seguro obligatorio, y la segunda de 500 euros por circular con un vehículo sin la autorización administrativa correspondiente.

La tercera sanción correspondió a la circulación de un vehículo de movilidad personal (VMP) sin cumplir la edad mínima requerida, con una multa que podría alcanzar hasta 750 euros conforme a la ordenanza municipal.

El concejal de Seguridad y Emergencias, Antonio Ortolá, ha destacado que desde el Ayuntamiento están intensificando los controles sobre vehículos de movilidad personal para garantizar la seguridad de todos los usuarios de la vía pública.

También ha señalado que Castellón cuenta "con aparatos pioneros adquiridos por la Policía Local que permiten verificar de forma precisa la velocidad real de los patinetes eléctricos, lo que facilita detectar posibles irregularidades o manipulaciones".

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El edil ha recordado la importancia de cumplir la normativa vigente: "Es fundamental que los usuarios de VMP respeten los límites de velocidad, cuenten con seguro y cumplan con los requisitos de edad, ya que estas medidas están orientadas a prevenir accidentes y garantizar una movilidad segura en nuestra ciudad".