Play Zone regresa a Salera con torneos, realidad virtual y una final de eSports en pantalla gigante

El Centro Comercial Salera volverá a convertirse en punto de encuentro para los amantes de los videojuegos con una nueva edición de Play Zone, el evento dedicado al universo gaming que se celebrará los días 22, 23, 29 y 30 de mayo.

La plaza oeste del centro comercial acogerá diferentes espacios de entretenimiento digital con simuladores de conducción, realidad virtual, puestos de PlayStation y Nintendo y zonas de juego libre abiertas al público. Para acceder a la zona gaming será necesario disponer de la App del Centro Comercial Salera.

La principal atracción de esta edición será el torneo de FC26, que repartirá un total de 1.900 euros en premios. La competición comenzará el 23 de mayo con la fase eliminatoria y continuará el 30 de mayo con los octavos y cuartos de final.

Como novedad, las semifinales y la gran final se disputarán en una sala de Cinesa Salera, donde los asistentes podrán seguir el evento en pantalla gigante y disfrutar de una experiencia similar a los grandes campeonatos de eSports.

El evento contará además con la presencia del creador de contenido y jugador profesional AndoniiPM, campeón mundial de la FIFAe Club World Cup 2022 y uno de los referentes nacionales de EA SPORTS FC.

Desde la dirección del centro comercial destacan que Play Zone busca acercar el mundo de los eSports, la tecnología y el entretenimiento digital a visitantes de todas las edades, consolidando a Salera como un espacio de ocio y experiencias innovadoras para toda la comunidad.