La plantilla de AFANIAS se manifiesta por los impagos y retrasos en el pago de las nóminas

Cerca de un centenar de trabajadores de Afanias Castellón han protestado este viernes, a las 17.30 horas, en la plaza Mayor ante los reiterados impagos y retrasos en el pago de las nóminas.

Afanias es una asociación que promueve, atiende y mejora la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual y sus familias. La asociación cuenta con una plantilla de 140 trabajadores que están a cargo de aproximadamente 390 usuarios repartidos en su centro de día, residencia, centro ocupacional, centro de desarrollo infantil y atención temprana, así como varias viviendas tuteladas.

Préstamo del IVF

Aproximadamente a las 15:00 horas, la gerencia de Afanias ha notificado a la plantilla la llegada de un préstamo del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) para poder hacer frente a los impagos y las demoras de los últimos tres meses, por lo que los empleados han recibido hoy las nóminas de febrero y marzo, a la expensa del sueldo de abril que lo ingresará Afanías la próxima semana.

Inestabilidad económica-emocional

A pesar de haber recibido el crédito, parte de la plantilla -cerca de un centenar- ha decidido secundar la concentración para protestar ante las demoras y los impagos regulares, que mantienen en un contexto de "inestabilidad económica y emocional" a gran parte de los empleados que llevan sufriendo esta situación de forma continua desde diciembre de 2022.

"Hemos convocado esta manifestación para denunciar nuestro malestar. Desde hace más de 12 años la situación económica no es excelente y está situación repercute en la plantilla. En 2022 sufrimos retrasos en enero, febrero, junio, julio y desde diciembre de 2022 hasta este 19 de mayo de 2023 hemos sufrido demoras todos los meses en el pago de la nóminas", han expresado los trabajadores en la manifestación.

Las demoras están causando problemas económicos y emocionales a las familias, que en muchas ocasiones no logran llegar a fin de mes. "La situación es insostenible, las familias están perdiendo su poder adquisitivo. Nuestros hijos nos preguntan porque no cobramos y no tenemos respuesta.", aseguran.

Gestión económica

Los trabajadores exigen conocer la situación económica real de la entidad y han reclamado a la gerencia de AFANIAS transparencia en su gestión. "No podemos gestionar la empresa, pero si queremos conocer la información económica de la entidad", han concluido.