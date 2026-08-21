Sin Plan de Igualdad en el Hospital Provincial

El Hospital Provincial de Castellón sigue sin un nuevo Plan de Igualdad ocho meses después de que caducara el anterior, el 1 de enero de 2026. CCOO ha llevado la situación a la Inspección de Trabajo y denuncia que la comisión encargada de elaborar el nuevo documento no ha vuelto a reunirse desde entonces.

El sindicato también critica la falta de información sobre el grado de cumplimiento del anterior plan. Según CCOO, las solicitudes de documentación y seguimiento realizadas por la representación sindical no han recibido respuesta, lo que dificulta conocer qué medidas se han aplicado y cuáles siguen pendientes.

A esta situación se suma, según la organización sindical, la falta de un protocolo específico de protección LGTBIQA+ en el Consorcio Hospitalario. CCOO considera que esta herramienta es necesaria para prevenir situaciones de discriminación y garantizar un entorno laboral seguro y libre de discriminación.

También reclaman que se rindan cuentas sobre el cumplimiento del anterior documento y se implanten las medidas de igualdad y diversidad que considera necesarias para la plantilla.