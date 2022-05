El Peñiscola Remember Fest calienta motores para el mes de junio

En la explanada contigua al Puerto Pesquero, el próximo 4 de junio desde las 15h y hasta la madrugada, Peñíscola acogerá este singular festival musical con los mejores temas de los años 80, 90 y 2000.

El cartel lo encabeza Corona, uno de los grupos de mayor éxito de los años noventa, que estará acompañado por Rebeca, Marian Dacal, Paul Droid, Sensity World y Eva Martí entre otros.

En la cita no dejarán de sonar temazos como el "This is the rhythm of the Night", "Flying Free", "Duro de pelar", "Tonight", "American Pie","Give It Up","Fly on the wings of love" entre otros muchos.