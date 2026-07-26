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Pedro Sánchez se desplaza este lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó

El incendio fue declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó y actualmente sigue "fuera de control", provocando la evacuación de más de 16.000 personas.

Europa Press

Castellón |

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez comparece desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) ubicado en la localidad madrileña de Cenicientos, este sábado. | EFE/Mariscal

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto desplazarse mañana lunes a la zona afectada por el incendio forestal de la Vall d'Uixó (Castellón).

El incendio fue declarado este sábado en la localidad castellonense de la Vall d'Uixó y actualmente sigue "fuera de control". Afecta ya, de acuerdo a una estimación inicial, a más 6.5000 hectáreas tras duplicar durante la noche su perímetro, que llega a unos 48 kilómetros.

Asimismo, ha provocado la evacuación de un total de 18 núcleos poblaciones y más de 16.000 personas han tenido que ser desalojadas a causa del avance de las llamas.

Sánchez ha estado hoy, junto al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en el Puesto de Mando Avanzado en Navaluenga (Ávila). Allí ha señalado que la evolución de los incendios que afectan a la provincia de Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid "ha sido muy positiva" durante la noche pero "quedan horas complejas".

Además, el jefe del Ejecutivo ha confirmado además que el Consejo de Ministros aprobará este martes un real decreto para reconocer las "zonas gravemente por emergencias de protección civil" aquellas afectadas por los incendios.

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