Pacientes, familiares y profesionales abordan en Castellón los retos del cáncer

Castellón acoge este 19 de septiembre, el III Congreso para Personas con Cáncer y Familiares de la Comunitat Valenciana, organizado por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La jornada, que comenzará a las 9:30 horas con la apertura institucional, se desarrollará durante todo el día en el Auditori i Palau de Congressos de Castellón y contará con la participación de pacientes, familiares, profesionales sanitarios, investigadores y especialistas vinculados al ámbito oncológico.

El programa abordará diferentes aspectos relacionados con la enfermedad, más allá de su dimensión estrictamente sanitaria. Entre los temas previstos se encuentran la investigación oncológica, la humanización de la atención, los derechos de los pacientes y el impacto sociolaboral del cáncer.

Además, se han organizado distintas mesas de diálogo y conferencias, así como talleres prácticos sobre ejercicio físico y fisioterapia aplicada al paciente oncológico, logopedia y estimulación cognitiva.

“El cáncer no afecta únicamente a la salud”

La presidenta de la Junta Provincial de Castellón de la AECC, Maira Barrieras, ha destacado que el cáncer tiene consecuencias que van más allá de la propia enfermedad.

“El cáncer no afecta únicamente a la salud de una persona, sino también a su entorno, a su bienestar emocional, a su vida social y, en muchos casos, a su situación laboral”, ha señalado.

Barrieras ha explicado que el congreso permitirá abordar estas necesidades y dar voz a las personas que conviven con la enfermedad: “Este Congreso nos permite poner todas estas necesidades sobre la mesa y escuchar directamente a quienes conviven con la enfermedad”.

Por su parte, la gerente de la AECC en Castellón, Salomé Esteller, ha puesto en valor la colaboración de las universidades con campus en la provincia y de las asociaciones que trabajan junto a la entidad.

La cita reunirá así durante toda la jornada a distintos agentes vinculados al ámbito oncológico con el objetivo de compartir conocimiento, experiencias y herramientas para afrontar las diferentes dimensiones de la enfermedad.