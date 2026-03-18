OROPESA DEL MAR

Oropesa del Mar estrena las jornadas gastronómicas “Orpesa L’Arròs al Seu Punt”

Restaurantes del municipio ofrecerán propuestas culinarias centradas en el arroz del 19 al 29 de marzo para impulsar el turismo y la gastronomía local.

ondacero.es

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Oropesa del Mar estrena las jornadas gastronómicas “Orpesa L’Arròs al Seu Punt”.
Oropesa del Mar estrena las jornadas gastronómicas “Orpesa L’Arròs al Seu Punt”. | OROPESA DEL MAR

El evento, una iniciativa impulsada por la Asociación Hostelería Oropesa en colaboración con el Ayuntamiento y diversos restaurantes del municipio, nace con el objetivo de poner en valor la gastronomía local y uno de los productos más representativos de la cocina mediterránea: el arroz. Durante diez días, los establecimientos participantes ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados con este ingrediente como protagonista, combinando tradición, producto de proximidad y creatividad culinaria.

Estas jornadas buscan dinamizar la actividad turística y hostelera, reforzando el posicionamiento del municipio como destino gastronómico más allá de la temporada alta. Además, pretenden atraer tanto a residentes como a visitantes, generando nuevas oportunidades para el sector servicios local.

Desde la organización destacan la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad gastronómica del territorio, apoyar al tejido empresarial y fomentar experiencias culinarias de calidad que contribuyan al desarrollo económico del municipio.

Las jornadas “Orpesa L’Arròs al Seu Punt” invitan así a descubrir la riqueza y diversidad de los arroces que se elaboran en Oropesa del Mar, consolidándose como una nueva apuesta por el turismo gastronómico y el producto local.

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