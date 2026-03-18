Oropesa del Mar estrena las jornadas gastronómicas “Orpesa L’Arròs al Seu Punt”.

El evento, una iniciativa impulsada por la Asociación Hostelería Oropesa en colaboración con el Ayuntamiento y diversos restaurantes del municipio, nace con el objetivo de poner en valor la gastronomía local y uno de los productos más representativos de la cocina mediterránea: el arroz. Durante diez días, los establecimientos participantes ofrecerán una amplia variedad de platos elaborados con este ingrediente como protagonista, combinando tradición, producto de proximidad y creatividad culinaria.

Estas jornadas buscan dinamizar la actividad turística y hostelera, reforzando el posicionamiento del municipio como destino gastronómico más allá de la temporada alta. Además, pretenden atraer tanto a residentes como a visitantes, generando nuevas oportunidades para el sector servicios local.

Desde la organización destacan la importancia de este tipo de iniciativas para fortalecer la identidad gastronómica del territorio, apoyar al tejido empresarial y fomentar experiencias culinarias de calidad que contribuyan al desarrollo económico del municipio.

Las jornadas “Orpesa L’Arròs al Seu Punt” invitan así a descubrir la riqueza y diversidad de los arroces que se elaboran en Oropesa del Mar, consolidándose como una nueva apuesta por el turismo gastronómico y el producto local.