Onda convierte a los niños en protagonistas de su calendario municipal 2026

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el calendario municipal 2026, una edición que sitúa a la infancia como protagonista e invita a mirar la ciudad a través de los ojos de los más pequeños. Las ilustraciones han sido realizadas por el artista ondense Martín Barea, inspiradas en los personajes Lec, Tura y el gato Escaletes de la Biblioteca Municipal, creados originalmente por la diseñadora local Begoña Molina. La propuesta gráfica recorre las tradiciones, los espacios y los momentos más emblemáticos del municipio.

Durante la presentación, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacó: “Los niños y niñas son el corazón de Onda y queremos que crezcan en la mejor ciudad posible: segura, alegre y llena de oportunidades para ser felices”.

El calendario refleja el año desde la mirada de los niños, comenzando en enero con la magia de Sant Antoni, pasando por las actividades culturales y educativas de primavera, los parques acuáticos y espacios de ocio en verano, la vuelta al cole en septiembre, la Fira d’Onda en octubre y los museos y la cerámica en noviembre, hasta cerrar el año agradeciendo a los más pequeños por hacer de Onda una “Ciutat de la Infància, plena de somnis i amb molt de futur”.

El diseño gráfico y la maquetación han sido obra de Begoña Molina, la impresión se realizó en Gràfiques Onda, con la colaboración de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

El lanzamiento del calendario se enmarca en la hoja de ruta del municipio para consolidar a Onda como Ciudad de la Infancia, un reconocimiento promovido por UNICEF que acredita a los municipios con políticas activas orientadas a la protección, el bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes.

Ballester subrayó que las actuaciones municipales —nuevos parques, mejoras en centros educativos, más espacios culturales y de juego y actividades para todas las edades— buscan que cada niño y niña encuentre en Onda un lugar donde crecer con seguridad y felicidad.