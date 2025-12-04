AYUNTAMIENTO DE ONDA

Onda convierte a los niños en protagonistas de su calendario municipal 2026

La edición de este año, ilustrada por Martín Barea, recorre tradiciones, espacios y actividades de la ciudad, reforzando su proyecto como Ciudad de la Infancia reconocido por UNICEF.

Onda Cero Castellón

Onda |

Onda convierte a los niños en protagonistas de su calendario municipal 2026
Onda convierte a los niños en protagonistas de su calendario municipal 2026 | Ajunt.Castelló

El Ayuntamiento de Onda ha presentado el calendario municipal 2026, una edición que sitúa a la infancia como protagonista e invita a mirar la ciudad a través de los ojos de los más pequeños. Las ilustraciones han sido realizadas por el artista ondense Martín Barea, inspiradas en los personajes Lec, Tura y el gato Escaletes de la Biblioteca Municipal, creados originalmente por la diseñadora local Begoña Molina. La propuesta gráfica recorre las tradiciones, los espacios y los momentos más emblemáticos del municipio.

Durante la presentación, la alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, destacó: “Los niños y niñas son el corazón de Onda y queremos que crezcan en la mejor ciudad posible: segura, alegre y llena de oportunidades para ser felices”.

El calendario refleja el año desde la mirada de los niños, comenzando en enero con la magia de Sant Antoni, pasando por las actividades culturales y educativas de primavera, los parques acuáticos y espacios de ocio en verano, la vuelta al cole en septiembre, la Fira d’Onda en octubre y los museos y la cerámica en noviembre, hasta cerrar el año agradeciendo a los más pequeños por hacer de Onda una “Ciutat de la Infància, plena de somnis i amb molt de futur”.

El diseño gráfico y la maquetación han sido obra de Begoña Molina, la impresión se realizó en Gràfiques Onda, con la colaboración de la Conselleria d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació.

El lanzamiento del calendario se enmarca en la hoja de ruta del municipio para consolidar a Onda como Ciudad de la Infancia, un reconocimiento promovido por UNICEF que acredita a los municipios con políticas activas orientadas a la protección, el bienestar y el desarrollo de niños y adolescentes.

Ballester subrayó que las actuaciones municipales —nuevos parques, mejoras en centros educativos, más espacios culturales y de juego y actividades para todas las edades— buscan que cada niño y niña encuentre en Onda un lugar donde crecer con seguridad y felicidad.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer