El nuevo parque de bomberos de la Plana Alta da un paso adelante con una inversión de 3,5 millones

El nuevo parque de bomberos de la Plana Alta comienza a tomar forma. El Consorcio Provincial de Bomberos de Castellón ha propuesto este viernes la adjudicación provisional de las obras de la infraestructura, que se levantará en el polígono industrial La Catalaneta de Oropesa del Mar con un presupuesto de más de 3,5 millones de euros.

La actuación permitirá sustituir las actuales instalaciones por un edificio diseñado específicamente para las necesidades de los servicios de emergencia. El proyecto contempla una superficie construida de 2.655 metros cuadrados, con espacios administrativos, zonas habitacionales y técnicas y una nueva área de cocheras para los vehículos de emergencia.

La adjudicación todavía deberá superar varios trámites antes de ser definitiva. La empresa propuesta dispone ahora de diez días hábiles para constituir la garantía y presentar la documentación técnica requerida. Después se abrirá el plazo para posibles alegaciones y, una vez completado el procedimiento, la Comisión de Gobierno del Consorcio Provincial de Bomberos aprobará previsiblemente la adjudicación definitiva.

Un edificio con forma de H

El futuro parque se ubicará en la calle El Vado del polígono industrial La Catalaneta. El edificio tendrá forma de H y estará distribuido en tres bloques.

Los dos bloques laterales, de dos plantas, albergarán las dependencias administrativas, habitacionales y técnicas. El bloque central estará destinado a las cocheras de los vehículos de emergencias.

Una vez iniciados los trabajos, el plazo de ejecución será de 18 meses, según establece el proyecto.

Una reivindicación de décadas

El diputado provincial responsable del área, David Vicente, ha destacado que la adjudicación provisional supone avanzar hacia una infraestructura que, según ha señalado, era una reivindicación pendiente desde hace décadas.

Vicente también ha atribuido los retrasos acumulados a problemas en el proyecto elaborado por el anterior equipo de gobierno. El responsable provincial ha defendido que las nuevas instalaciones permitirán mejorar las condiciones de trabajo de los bomberos y la capacidad de respuesta ante las emergencias.

La construcción del parque se suma a otras actuaciones anunciadas por la Diputación para reforzar el Consorcio Provincial de Bomberos, entre ellas la incorporación de personal y la renovación de vehículos y equipamiento.