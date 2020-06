Los negocios de playa temen por su viabilidad si el gobierno no permite su reapertura antes del 1 de julio

Los negocios de playa temen por su viabilidad si el gobierno no cede y permite su reapertura antes del 1 de julio. Reivindican además, poder aumentar su aforo y la reducción de tasas para poder compensar las pérdidas por la crisis sanitaria. Y es que según ADEPLA, la asociación de Playas de Castellón, los empresarios están sobrepasados y necesitan ya soluciones urgentes.

Juan Lozano, el portavoz de esta asociación, ha explicado a Onda Cero que lo que depende de Costas, del gobierno central y conselleria, se está retrasando tanto en el tiempo que les está llevando al borde del abismo. Pasan las semanas y dice, que cada vez es más inviable continuar con los negocios.

Algo que también afecta al empleo de la ciudad. Solo de estos negocios dependen 150 familias en Castellón. No pueden contratar a los trabajadores y si lo hacen, no es lo mismo para dos meses que para cuatro. Lozano incide en que la temporada normalmente comienza el 20 de mayo y no entiende que a pesar de las medidas de seguridad, deban esperar al mes de julio.

El consistorio castellonense sí les ha prometido mediar, al menos para que puedan reabrir los negocios lo más pronto posible. Amparo Marco les aseguraba ayer en una reunión que iba a interceder con conselleria y con Costas y a trasladar sus peticiones. Eso sí, aunque abran antes del 1 de julio no tienen asegurado poder ampliar la zona o que les rebajen el canon. Ante esto, el gobierno municipal les ha adelantado que intentará rebajar las tasas que dependan del ámbito local.