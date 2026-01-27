Nealis Tech impulsa una nueva etapa para liderar la gestión inteligente de ciudades y servicios.

Nealis da un paso clave en su evolución tecnológica con el lanzamiento de Nealis Tech, la nueva marca que unifica sus capacidades digitales tras la integración de IoTsens y Giditek. Este movimiento estratégico consolida al grupo como un actor de referencia en el desarrollo de soluciones avanzadas para ciudades inteligentes, gestión del agua, edificios y turismo, apoyadas en inteligencia artificial, big data e Internet of Things (IoT).

Con más de 30 años de trayectoria, Nealis Tech se configura como la plataforma tecnológica del grupo, diseñada para acelerar la innovación, mejorar la eficiencia operativa de los servicios urbanos y potenciar su crecimiento internacional. La compañía cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 14 millones de euros, un 11 % más que el año anterior, y un equipo cercano al centenar de profesionales especializados.

Durante 2025, Nealis Tech ha tenido un papel destacado en proyectos estratégicos vinculados a fondos europeos, especialmente en el ciclo integral del agua y la modernización de servicios urbanos, con contratos en ciudades como Burgos, Valladolid, Castellón o Arteixo. Además, ha desarrollado iniciativas innovadoras en turismo y edificios inteligentes, como el hotel Intelier Bonaire, reconocido como el primer hotel inteligente de la Comunitat Valenciana y premiado en FITUR 2026 por su sostenibilidad medioambiental.

De cara al futuro, el Plan Estratégico 2030 de Nealis Tech tiene como objetivo duplicar ingresos y plantilla, reforzar la internacionalización, especialmente en Oriente Medio, y consolidar la nueva organización y marca, posicionando la tecnología y el dato como ejes clave para transformar los servicios urbanos del mañana.