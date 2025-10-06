Manuel Turizo reúne este miércoles a 6.000 personas en el Recinto Multiusos de Onda

El próximo miércoles 8 de octubre a las 22h, el Recinto Multiusos de Onda se convertirá en el epicentro de la música urbana latina con la llegada de Manuel Turizo, quien presentará su aclamada gira internacional “201 Tour”. Este será el único concierto en la provincia de Castellón, consolidando a Onda como una parada imprescindible en el mapa de los grandes directos internacionales

Tras conquistar América Latina y Estados Unidos, el artista Colombiano aterriza en España con un espectáculo que trasciende el formato tradicional. Inspirado en el Apartamento 201, el lugar donde Turizo dio forma a su último álbum, el show se transforma en una experiencia multisensorial que combina música, cine, escenografía envolvente y narrativa visual llena de sensualidad y ritmo. El escenario cobra vida con habitaciones, bailarines, músicos y efectos especiales que prometen una noche inolvidable.

Manuel Turizo esta consiguiendo con esta gira un éxito absoluto, logrando agotar las localidades en todos sus shows y lleva camino de conseguirlo también en su gira Española por 14 ciudades que comenzó hace unos días. Para el concierto del miércoles en Onda quedan solo unas 100 localidades para colgar el cartel de completo.

Turizo cierra un año, en el que la provincia de Castellón ha sido sede de grandes conciertos de artistas Internacionales como Il Divo, Tom Jones y Camilo, que han tenido un impacto económico muy importante y sobre todo a nivel turístico. Si Camilo este verano publicó en sus redes sociales sus paseos por la via verde de Oropesa a sus decenas de millones de seguidores, seguro que se añadirá el impacto que genere Manuel Turizo a los suyos esta semana.

Con una trayectoria meteórica y éxitos como, “La Bachata”, ”Que haces”, ”Vagabundo”, El Merengue”, y llena de colaboraciones con artistas de la talla mundial de Sebastian Yatra, Ozuna, Shakira, Becky G o Alejandro Sanz, Manuel Turizo se consolida como una de las voces más potentes del panorama musical latino.

La actuación de Manuel Turizo en Onda será, sin duda, el concierto del año. Puedes hacerte con una de las últimas entradas en: entradasmakeit.es