Llorca destaca en Benicàssim la oferta de 14.000 plazas para que los jóvenes disfruten de actividades este verano

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha destacado este martes en Benicàssim el compromiso del Consell con las políticas de juventud, al anunciar que este verano cerca de 14.000 jóvenes podrán participar en actividades educativas, culturales, deportivas y de ocio saludable organizadas por la Generalitat en toda la Comunitat Valenciana.

Llorca ha realizado estas declaraciones durante su visita a la Escola de la Mar y al albergue juvenil 'Argentina' de Benicàssim, acompañado por la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, y la alcaldesa del municipio, Susana Marqués.

Durante la visita, el jefe del Consell ha puesto en valor el papel de las Escoles de la Mar como referentes en la enseñanza náutica y la promoción de valores como la convivencia, el respeto por el medio marino y la práctica deportiva. Este verano, estos centros ofrecen un total de 4.400 plazas.

"Tenemos la mejor instalación deportiva para practicar vela que existe en el mundo, que es el mar Mediterráneo", ha afirmado Llorca, quien ha asegurado que la Generalitat mantiene una estrategia para acercar este deporte a los jóvenes al tiempo que fomenta el conocimiento y la conservación del patrimonio marítimo.

El president ha recordado que la Comunitat Valenciana cuenta con una red pública pionera formada por las Escoles de la Mar de Benicàssim, Borriana, Vila Joiosa y la Goleta Tirant Primer, que desarrollan actividades durante todo el año. Además, ha señalado que estos programas también contribuyen a facilitar la conciliación de la vida familiar y laboral durante el periodo estival.

En su intervención, Llorca también ha hecho referencia a la red de instalaciones juveniles del IVAJ, integrada por siete albergues, tres residencias y dos campamentos permanentes distribuidos por toda la Comunitat Valenciana.

A través de esta red, el Instituto Valenciano de la Juventud ofrece este verano 9.000 plazas en campamentos y albergues para entidades juveniles, además de otras 350 destinadas a campos de voluntariado. Durante la temporada de invierno, esta oferta alcanza las 12.200 plazas.

El president ha destacado especialmente el valor de los programas de voluntariado, que permiten a jóvenes participar en proyectos de carácter social, medioambiental, cultural y patrimonial. Entre las iniciativas previstas este año figuran actividades con menores tutelados por la Generalitat para favorecer su participación en propuestas de ocio educativo, así como una nueva edición de los trabajos de recuperación ambiental del puerto de Catarroja, con labores de limpieza de acequias y canales, reforestación de zonas degradadas y mejora de la señalización.

Por último, Llorca ha aprovechado su visita a Benicàssim para hacer un llamamiento a la prudencia ante la ola de calor que afecta a la Comunitat Valenciana y ha pedido a la ciudadanía que siga las recomendaciones de los servicios oficiales, especialmente en el caso de las personas mayores y los más jóvenes.