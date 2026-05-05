PARO ABRIL 2026

Ligera caída del paro en Castellón en abril con el tirón de la Semana Santa

La provincia de Castellón registra 158 parados menos y mantiene al sector servicios como principal motor del empleo.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Empleo sector Servicios hostelería
Empleo sector Servicios hostelería | Onda Cero Vega Baja

El paro ha bajado en abril en la provincia de Castellón, aunque lo hace de forma moderada. Según los últimos datos, el desempleo se ha reducido en 158 personas, situando el total en algo más de 31.200 parados, en gran medida gracias al impulso del sector servicios durante la campaña de Semana Santa.

En términos interanuales, el paro también desciende, con alrededor de 1.500 personas menos que hace un año, lo que confirma una evolución positiva del mercado laboral. No obstante, persisten algunas debilidades, como el aumento del desempleo en la agricultura y entre quienes buscan su primer empleo, además de una brecha de género que sigue siendo significativa.

Por sectores, los servicios concentran 20.801 parados, lo que supone más del 66 % del total y los sitúa como el principal motor del empleo en la provincia. A distancia se encuentran la industria, con 3.802 desempleados, y el colectivo sin empleo anterior, con 3.629 personas.La construcción suma 2.127 parados, mientras que la agricultura y la pesca registran 902, reflejando el menor peso de este sector en el conjunto del mercado laboral provincial.

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