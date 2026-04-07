Libertad con medidas cautelares para un hombre detenido por presunta agresión sexual a una niña en Castellón

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha informado de que la titular de la Plaza número 4 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Castellón acordó el pasado 5 de abril la libertad con medidas cautelares de un hombre detenido e investigado por un presunto delito de agresión sexual a una menor de 16 años.

Según el tribunal, la jueza ha impuesto al investigado la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la menor, de su domicilio, centro educativo o cualquier otro lugar que frecuente, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante un periodo de nueve meses.

Además, se ha acordado la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del territorio nacional y la obligación de comunicar cualquier cambio de domicilio. El investigado deberá comparecer semanalmente ante el juzgado.

Según ha informado Mediterráneo, el detenido, un hombre español de 52 años, habría presuntamente agredido sexualmente a la hija de unos amigos, de apenas seis años, cuando se encontraba a su cuidado en un domicilio de la capital de la Plana. Los progenitores habían dejado a la menor y a su hermano de cuatro años bajo la supervisión del arrestado debido a una urgencia.

Días después, la niña confesó a sus padres que había sido sometida a diversas prácticas sexuales mientras estaba a cargo del detenido, lo que motivó la denuncia ante las autoridades.

El caso sigue bajo investigación por parte del juzgado competente.