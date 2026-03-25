Lexus Castellón renueva su alianza con el chef Miguel Barrera y Cal Paradís

Lexus Castellón ha reafirmado su alianza con el chef Miguel Barrera, de Cal Paradís, consolidando un año más una colaboración que pone el foco en la excelencia, la innovación y la mejora constante.

Según destacan ambas partes, esta relación estratégica refleja valores compartidos como la atención al detalle, el compromiso con la calidad y el espíritu de superación, tanto dentro como fuera de la carretera.

Desde sus inicios, la colaboración ha ido más allá del ámbito profesional. Se trata, subrayan, de un compromiso conjunto para ofrecer experiencias diferenciales, basado en una filosofía común: cuidar cada detalle y apostar por la creatividad, la constancia y la dedicación.

En este contexto, el propietario de Cal Paradís, Miguel Barrera, conduce un Lexus LBX, el SUV compacto de la marca que combina diseño, tecnología avanzada y un rendimiento adaptado tanto a la ciudad como a carretera.

Lexus Castellón y Cal Paradís: un año más de excelencia y compromiso compartido. | Lexus

El gerente de Lexus Castellón, Javier Arrando, ha destacado el valor de esta unión: “Para nosotros, esta alianza va mucho más allá de un acuerdo profesional: es la oportunidad de compartir experiencias únicas con nuestros clientes y seguir aprendiendo juntos. Cada detalle cuenta, y eso nos motiva a mejorar día a día”.

A lo largo del tiempo, la colaboración ha permitido, según indican, generar sinergias, mejorar la experiencia del cliente y trasladar un mensaje de calidad y compromiso que trasciende los sectores de la automoción y la gastronomía.

Con esta renovación, Lexus Castellón y Cal Paradís continúan su trayectoria conjunta, apostando por relaciones duraderas basadas en la confianza, la calidad y una visión compartida en la que la excelencia sigue siendo el eje central.