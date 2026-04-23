Lectura continuada de Los viajes de Gulliver centra el Día del Libro en El Corte Inglés de Castellón

Con motivo del Día del Libro y bajo el lema “El Día del Libro es el día de todo”, el Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Castellón ha organizado hoy una intensa jornada literaria en la que ha destacado la lectura continuada de Los viajes de Gulliver, coincidiendo con el 300 aniversario de la publicación de esta obra universal de Jonathan Swift.

Un evento consolidado en la provincia que celebra este año su novena edición y que va a reunir en las instalaciones del centro a lo largo de toda la jornada a más de 100 representantes de la sociedad civil de Castellón.

El acto ha sido inaugurado por Begoña Carrasco, alcaldesa de Castellón y Antonia García, subdelegada del Gobierno, quienes han dado paso a otras autoridades locales y provinciales como la diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad, Marisa Torlà, así como a numerosos diputados y senadores nacionales; autoridades militares; representantes sociales, empresariales y de los ámbitos universitarios, cultural y de los medios de comunicación.

En esta edición, la lectura inaugural del Día del Libro ha contado también con la presencia destacada de los representantes del Centro Ocupacional de Síndrome de Down de Castellón, que este año celebra su 25 aniversario. El Corte Inglés ha querido poner en valor con su participación la trayectoria de esta asociación referente en la provincia en la promoción de la autonomía y la inclusión social y laboral de personas con Síndrome de Down y discapacidad intelectual.

La sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés se ha transformado durante toda la jornada en un espacio de lectura compartida y continuada que se prolongará hasta las 20.00 horas en un ambiente cercano y participativo, fomentando el diálogo y el encuentro en torno a la literatura y que está coordinado por el escritor Pablo Sebastiá.

Cada lector ha dispuesto de un máximo de cinco minutos para leer en voz alta el fragmento asignado, contribuyendo así a dar voz y a rendir homenaje a una obra que, tres siglos después de su publicación, sigue plenamente vigente por su capacidad crítica y reflexiva. Cargada de simbolismo y de una aguda sátira, la novela constituye una brillante denuncia de la corrupción política, los vicios y defectos del ser humano, así como una mordaz crítica a la guerra y a los intereses oscuros que la impulsan.

El personal de El Corte Inglés, encabezado por su director José María Pereda, se ha sumado a esta iniciativa que ha convertido sesión literaria en un gran acontecimiento social y cultural en torno a la lectura.

10% de descuento en librería a lo largo de la jornada por El Dia del Libro

No obstante, esta no será la única iniciativa de El Corte Inglés durante la celebración del Día del Libro, ya que durante toda la jornada los centros del grupo ofrecerán descuentos del 10% en la compra de ejemplares adquiridos tanto en las librerías físicas como en su web y app. Además, los envíos serán gratuitos para las compras realizadas a través del canal online.

Esta celebración se completa con la participación de El Corte Inglés en la 42 Feria del Libro de Castellón, que tendrá lugar del 24 de abril al 3 de mayo en el Parc Ribalta, junto a El Corte Inglés. La compañía contará con una caseta propia que será punto de encuentro para el público lector y que acogerá a numerosos escritores, reforzando así su compromiso con la promoción de la cultura y la lectura. La programación culminará con la participación de la escritora Rosario Raro, que pondrá el broche final a la presencia de El Corte Inglés en esta cita cultural de referencia en la ciudad.

En la imagen, (de izq. a dcha.) José María Pereda, director de El Corte Inglés; Antonia García, subdelegada del Gobierno; Lola Guillamón, presidenta de la Cámara de Comercio; Begoña Carrasco, alcaldesa de la ciudad; Salvador Moliner, personal del centro; Ana Rosa Sales y Alberto Mateu, usuaria y presidente de la asociación Síndrome de Down Castellón, Pablo Sebastiá, coordinador de la lectura y Marisa Torlà, diputada provincial de Bienestar Social e Igualdad.