formación empresarial

Juan Luis Garrigós analizará en Castellón el liderazgo empresarial en entornos de cambio constante

El experto en transformación organizacional ofrecerá este martes en el Casino Antiguo una sesión práctica con plazas limitadas, dirigida a directivos, empresarios y autónomos.

Onda Cero Castellón

Castellón |

Juan Luis Garrigós analizará en Castellón el liderazgo empresarial en entornos de cambio constante
Juan Luis Garrigós analizará en Castellón el liderazgo empresarial en entornos de cambio constante | .

El especialista en liderazgo y transformación organizacional Juan Luis Garrigós abordará este martes, 12 de mayo, en Castellón los principales retos actuales de la dirección empresarial y la evolución hacia modelos de liderazgo más estratégicos, humanos y adaptados a entornos de alta exigencia y cambio constante.

El encuentro se celebrará en el Casino Antiguo de Castellón, de 15:30 a 19:00 horas, y reunirá a empresarios, directivos y autónomos interesados en mejorar su capacidad de gestión, toma de decisiones y posicionamiento en el mercado.

Garrigós, considerado un referente en crecimiento y transformación organizacional, ha trabajado a lo largo de su trayectoria con equipos directivos de diferentes sectores, ayudándoles a reforzar su influencia y eficacia en la gestión empresarial.

La sesión tendrá un enfoque práctico y orientado a resultados. Además, incluirá un coffee break que servirá como espacio de networking para el intercambio de experiencias y la creación de contactos profesionales.

Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción en este enlace previa para poder asistir

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