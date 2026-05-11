Juan Luis Garrigós analizará en Castellón el liderazgo empresarial en entornos de cambio constante

El especialista en liderazgo y transformación organizacional Juan Luis Garrigós abordará este martes, 12 de mayo, en Castellón los principales retos actuales de la dirección empresarial y la evolución hacia modelos de liderazgo más estratégicos, humanos y adaptados a entornos de alta exigencia y cambio constante.

El encuentro se celebrará en el Casino Antiguo de Castellón, de 15:30 a 19:00 horas, y reunirá a empresarios, directivos y autónomos interesados en mejorar su capacidad de gestión, toma de decisiones y posicionamiento en el mercado.

Garrigós, considerado un referente en crecimiento y transformación organizacional, ha trabajado a lo largo de su trayectoria con equipos directivos de diferentes sectores, ayudándoles a reforzar su influencia y eficacia en la gestión empresarial.

La sesión tendrá un enfoque práctico y orientado a resultados. Además, incluirá un coffee break que servirá como espacio de networking para el intercambio de experiencias y la creación de contactos profesionales.

Las plazas son limitadas y es necesaria inscripción en este enlace previa para poder asistir