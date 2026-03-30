La candidatura de Jesús Lancis a las próximas elecciones de la Universitat Jaume I (UJI) ha celebrado este lunes su primera reunión con el Claustro, con el objetivo de compartir las líneas principales de su programa electoral. El encuentro se ha desarrollado en el Saló d’Actes de la Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales (ESTCE).

Durante la sesión, Lancis ha agradecido la participación de los grupos de trabajo que, en las últimas semanas, han analizado aspectos de docencia, investigación, gobernanza, bienestar y comunidad, así como las propuestas que ha recibido a través de la web y el correo electrónico. A partir de estos diálogos, el equipo ha identificado varias prioridades estratégicas, entre ellas simplificar procesos administrativos, potenciar la transferencia de conocimiento, fomentar la formación continua, planificar el relevo generacional y fortalecer los vínculos con el entorno cercano.

Jesús Lancis avanza en su proyecto para la UJI con un primer encuentro con la comunidad universitaria | .

El encuentro también ha servido para avanzar en la configuración de la candidatura del profesorado al Claustro, bajo el lema “Candidatura por la UJI”. La lista ha buscado combinar experiencia institucional con nuevos perfiles que aporten relevo generacional. El proceso de consolidación del equipo continuará hasta el plazo de presentación oficial de candidaturas ante la Junta Electoral, que se ha establecido del 1 al 20 de abril.