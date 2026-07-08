Jessica Rojas enseñará este sábado en el Planetario de Castellón cómo fotografiar un eclipse

El Planetario del Grao de Castellón acogerá este sábado, 11 de julio, una nueva conferencia del ciclo 'Los sábados del Eclipse', que en esta ocasión contará con la participación de la astrofotógrafa valenciana Jessica Rojas. La charla, titulada 'Cómo fotografiar un eclipse', comenzará a las 11:30 horas y ofrecerá consejos prácticos para aprender a captar este fenómeno astronómico tanto a aficionados como a fotógrafos con experiencia.

Jessica Rojas está considerada una de las mayores especialistas en fotografía solar y lunar. Sus imágenes han sido publicadas en revistas especializadas y difundidas por instituciones de prestigio internacional como la NASA, la Agencia Espacial Europea (ESA), National Geographic y Photopills.

Además, en 2023 colaboró con la ESA en una sesión fotográfica protagonizada por los nuevos astronautas españoles. También ha impartido formación en Nikon School, es autora del libro Astrofotografía: la Luna, publicado por la editorial Anaya, y participa habitualmente como ponente en congresos nacionales e internacionales de fotografía.

La concejala de Cultura, María España, ha destacado la relevancia de esta cita dentro de la programación del Planetario. "Es un lujo poder contar con una de las mayores expertas mundiales en fotografía de eclipses. Seguro que nos va a dar buenos consejos para capturar el fenómeno, tanto para profesionales como para amateurs", ha señalado.

España ha recordado además que Jessica Rojas ya participó en anteriores jornadas de astronomía organizadas en Castellón y ha mostrado su confianza en que el salón de actos del Planetario vuelva a registrar una gran asistencia de aficionados a la astronomía y la fotografía.