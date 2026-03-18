Investigan a un vecino de Burriana por ataques de sus perros a animales y daños en fincas

La Guardia Civil investiga a un vecino de Burriana como presunto autor de varios delitos por la falta de control de sus perros, tras protagonizar diversos incidentes en parcelas cercanas a su finca. Según ha informado el Instituto Armado, los animales habrían causado ataques a otros animales y daños en propiedades colindantes, lo que motivó la apertura de una investigación.

La actuación ha sido desarrollada por agentes del SEPRONA de la Guardia Civil de Burriana, a raíz de varias denuncias vecinales. Entre los hechos documentados se encuentran la muerte de varias gallinas y desperfectos en vallados y cerramientos. El episodio más grave ocurrió el pasado mes de febrero, cuando los perros atacaron a un can de pequeño tamaño, que sufrió fracturas vertebrales y daños neurológicos severos, por lo que tuvo que ser hospitalizado y aún continúa en tratamiento veterinario.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el propietario ya había sido advertido en varias ocasiones por la Policía Local sobre la necesidad de evitar las fugas de los animales. Pese a ello, no habría adoptado medidas eficaces, permitiendo que los perros siguieran escapando. Por estos hechos, el pasado 7 de marzo fue investigado por un presunto delito contra los animales por omisión de custodia y por un delito de daños, mientras que la Guardia Civil recuerda la responsabilidad que implica la tenencia de mascotas.