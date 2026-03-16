Investigado un hombre por falsedad documental al vender fruta con albaranes falsos en Castellón

La Guardia Civil ha investigado a un varón como presunto autor de un delito de falsedad documental tras detectar el uso de albaranes con datos falsos para justificar la procedencia de fruta comercializada en distintos establecimientos de la provincia de Castellón. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Equipo contra Robos en el Campo (ROCA) de Burriana, que realizaron varias inspecciones en fruterías con el objetivo de comprobar la trazabilidad y el origen de los productos puestos a la venta.

Durante estas inspecciones, los agentes observaron que un mismo proveedor estaba suministrando diferentes variedades de fruta cuya presencia resultaba poco habitual para la época del año, lo que despertó las primeras sospechas. Tras solicitar a los comercios los albaranes de compra, los documentos incluían el nombre del vendedor y un número de Registro de Explotaciones Agrarias (REA) con el que se justificaba el origen del producto.

Sin embargo, al verificar la información reflejada en los albaranes y comprobar las parcelas vinculadas a ese registro agrario, los agentes constataron que en esas explotaciones no se cultivaban las variedades de fruta comercializadas. Ante esta situación, se procedió a investigar al vendedor por presuntamente elaborar documentación con datos falsos para acreditar el origen del género, cuyo origen real se desconoce. Las diligencias han sido remitidas a los Juzgados de Nules.