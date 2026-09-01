Intervienen 898 productos falsificados en un dispositivo contra la venta ambulante en Peñíscola

La Guardia Civil y la Policía Local de Peñíscola han intervenido 898 artículos presuntamente falsificados, valorados en más de 21.000 euros, durante varios dispositivos contra la venta ambulante desarrollados desde el pasado 23 de agosto.

Los agentes reforzaron la vigilancia en las zonas de mayor afluencia turística del municipio para evitar la comercialización ilícita de productos y proteger a consumidores, marcas y comercios legales. Entre los artículos intervenidos hay camisetas deportivas, bolsos y productos de diferentes marcas comerciales.

La operación se ha saldado además con dos personas propuestas para sanción por diversas infracciones relacionadas con la venta ambulante. La actuación ha permitido retirar del mercado los productos, cuya comercialización podría causar perjuicios económicos a los titulares de las marcas y al comercio legal.