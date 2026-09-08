Bp inicia el desmantelamiento de su antigua isla de amarre frente a Castellón

La firma bp ha iniciado la fase principal de desmantelamiento de su antigua isla de amarre y de las líneas submarinas situadas frente a la costa de Castellón. La infraestructura, propiedad de la compañía y vinculada a una concesión de la Autoridad Portuaria de Castellón, dejó de utilizarse tras el traslado de las operaciones a dos nuevos puntos de atraque en la dársena sur, construidos en 2012 con una inversión de 50 millones de euros.

La retirada llega después de un proceso administrativo que culminó con la autorización definitiva en febrero de 2026. Durante los últimos meses se han realizado los trabajos preparatorios, incluidas inspecciones submarinas para comprobar el estado del fondo marino y de las tuberías. Ahora comienzan los trabajos de desmontaje de las estructuras y las líneas submarinas, que se desarrollarán con equipos especializados.

La compañía bp asegura que el proyecto contará con supervisión técnica, planes de seguridad y vigilancia ambiental y un sistema de gestión y trazabilidad de los residuos retirados. Las inspecciones submarinas se realizarán mediante vehículos operados por control remoto y buceo profesional para minimizar la afección al fondo marino. La empresa mantendrá además la coordinación con la Autoridad Portuaria de Castellón y la Dirección Provincial de Costas durante todo el proceso.