La industria azulejera mantiene su peso industrial y supera los 4.800 millones de facturación en 2025

La patronal azulejera ASCER ha presentado su balance provisional de 2025 en una mesa redonda celebrada dentro de la iniciativa Time of Spain, un acto que ha reunido a cerca de un centenar de profesionales y a 50 periodistas de 15 países en una misión organizada con el apoyo de ICEX España Exportación e Inversiones.

“Hemos sabido adaptarnos sin perder peso industrial”

El presidente de ASCER, Ismael García Peris, subrayó que los datos reflejan “la solidez estructural del sector incluso en un entorno económico complejo y exigente”.

“Hemos sabido adaptarnos a los cambios del mercado sin perder peso industrial, apostando por la calidad, la innovación y el valor diferencial de nuestras marcas ‘Made in Spain’ y ‘Made in EU’”, afirmó.

Según las estimaciones, la facturación del sector alcanzó los 4.834 millones de euros en 2025, un 1% más que el año anterior. Las exportaciones se situaron en 3.484 millones (+0,2%) y el mercado nacional creció un 3,1%, hasta los 1.350 millones.

La producción aumentó un 2,7%, hasta los 427 millones de metros cuadrados, y el empleo directo creció un 1,4%, con 15.939 puestos de trabajo.

García Peris destacó que “mantener el empleo y crecer en producción en el actual contexto internacional es una muestra clara de la resiliencia y competitividad de la industria cerámica española”.

Internacionalización: calidad frente a precio

La internacionalización sigue siendo el principal pilar del sector, ya que representa el 72% de la facturación total. En este sentido, el director general de Desarrollo de Negocio Internacional de ICEX, Pablo Conde, defendió una estrategia basada en el valor añadido.

“Las empresas deben seguir apostando por canales en los que la calidad, el servicio y la innovación sean percibidos como un elemento diferencial por encima del precio”, señaló.

Conde insistió en que “la competencia internacional es cada vez más intensa, y la diferenciación es la clave para consolidar el liderazgo a largo plazo”. Asimismo, puso en valor la colaboración entre ICEX y ASCER y el impacto de las acciones promocionales vinculadas a la marca Tile of Spain en mercados estratégicos.

“Somos la cerámica más sostenible del mundo”

En el ámbito de la sostenibilidad, el vicepresidente de ASCER y del Instituto de Tecnología Cerámica, Miguel Nicolás, defendió el compromiso real del sector con la transición energética.

“Somos la cerámica más sostenible del mundo y lo somos porque estamos invirtiendo de forma decidida en electrificación y energías renovables”, afirmó.

No obstante, advirtió de que el proceso de descarbonización plena está condicionado por “la falta de madurez tecnológica de algunas soluciones industriales y por limitaciones estructurales como la capacidad de red, especialmente en la provincia de Castellón”.

Por ello, reclamó que “el marco regulatorio europeo esté alineado con la realidad tecnológica e infraestructural para que la transición sea viable y competitiva”.

Time of Spain, acción conjunta sin precedentes

La iniciativa Time of Spain, impulsada por ASCER, reúne durante febrero y marzo la agenda profesional y las acciones individuales de cerca de 70 fabricantes españoles. Según destacaron desde la patronal, se trata de la primera acción promocional sectorial organizada en España con un respaldo prácticamente unánime de las empresas.

“Estamos demostrando que el sector sabe actuar de forma coordinada cuando se trata de defender un proyecto común”, señaló García Peris, quien añadió que esta plataforma “no solo visibiliza el producto, sino también el origen, el legado industrial, el territorio y las personas que lo hacen posible”.

El acto sirvió también como escenario para la entrega de los XXIV Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo, consolidando una cita que combina balance económico, reflexión estratégica y proyección internacional de un sector que busca reforzar su liderazgo global.