El incendio de La Vall d'UIxó no podra darse por estabilizado hoy

En las tareas de extinción participan más de 400 efectivos terrestres y 25 medios aéreos, un amplio despliegue que continuará durante las próximas horas. La previsión meteorológica se mantiene prácticamente igual que la del domingo, con altas temperaturas y viento, unas condiciones que podrían complicar la evolución del incendio.

Valderrama ha explicado que la principal preocupación del operativo se centra en la zona de Eslida y en las urbanizaciones próximas a Betxí, donde se concentran buena parte de los esfuerzos. "Lo más importante es proteger las viviendas", ha subrayado el conseller, quien también ha destacado la coordinación entre todas las administraciones implicadas en la gestión de la emergencia.

En cuanto a la población afectada, alrededor de 17.000 personas permanecen desalojadas. La previsión es que las evacuaciones se mantengan, al menos, hasta las 12.00 horas, salvo que la evolución del incendio permita revisar esta decisión. Además, el conseller ha explicado que los vecinos que necesiten acceder a sus municipios para recoger medicación o atender a sus mascotas podrán solicitar autorización a través de los servicios de emergencia, que estudiarán cada caso de forma individualizada.

El titular de Emergencias también ha reclamado que se deje al margen cualquier intento de politizar la gestión de esta crisis y ha pedido centrar todos los esfuerzos en combatir el incendio.

El incendio no podrá estabilizarse este lunes

Por su parte, el director del operativo de extinción, Fernando Pérez, ha advertido de que el fuego sigue mostrando un comportamiento complejo, especialmente en el frente situado entre Eslida y las urbanizaciones próximas a Betxí.

Ha explicado que el momento más delicado volverá a producirse a partir del mediodía, cuando el aumento de las temperaturas y la acción del viento podrían favorecer nuevos avances de las llamas. Por ello, ha reconocido que el incendio no podrá darse por estabilizado a lo largo de este lunes. Aunque durante la pasada noche la evolución fue favorable, ha insistido en que todavía es necesario actuar con la máxima prudencia.

La investigación apunta a un origen no natural

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, también ha puesto en valor la coordinación entre las distintas administraciones y ha recordado que el incendio continúa activo. Asimismo, ha advertido de que los cambios en la dirección del viento pueden provocar reactivaciones del fuego y ha garantizado que el Gobierno de España mantendrá todos los recursos necesarios para combatirlo. En estos momentos, el dispositivo estatal aporta más de 200 efectivos y 14 medios aéreos.

Respecto al origen del incendio, Bernabé ha señalado que, por el momento, todo apunta a que no se trata de un fuego de origen natural. El Seprona de la Guardia Civil mantiene abierta la investigación y ya ha comenzado a tomar declaraciones, aunque la delegada ha recordado que este tipo de investigaciones requieren tiempo para poder determinar las causas con precisión.

Por último, ha informado de que no se ha registrado ninguna incidencia relacionada con robos en las zonas evacuadas y ha explicado que la Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de vigilancia en los municipios afectados para garantizar la seguridad. También ha pedido a la ciudadanía que siga exclusivamente la información difundida a través de los canales oficiales.