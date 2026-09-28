La Guardia Civil investiga a dos personas por simular robos en Vinaroz y Almassora

La Guardia Civil ha investigado a dos hombres en Vinaroz y Almassora como presuntos autores de delitos de simulación de delito, tras denunciar falsamente haber sido víctimas de robos con violencia e intimidación.

En Vinaroz, uno de los investigados aseguró que dos personas le habían sustraído una bandolera mediante el método del “tirón”. Sin embargo, las pesquisas de los agentes permitieron detectar varias circunstancias que no coincidían con su relato y determinar que el supuesto robo no había ocurrido. En Almassora, otro hombre denunció que le habían robado la cartera, aunque finalmente se comprobó que la había extraviado.

Una vez esclarecidos ambos casos, la Guardia Civil identificó a los dos investigados y puso los hechos en conocimiento de la autoridad judicial. La Benemérita recuerda que simular ser víctima de un delito o presentar una denuncia falsa puede constituir un delito y conllevar responsabilidad penal.