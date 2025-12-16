La Guardia Civil detiene a cinco personas por delitos de estafa y robo en Benicàssim

La Guardia Civil ha detenido a cinco personas en dos operaciones distintas llevadas a cabo en la localidad de Benicàssim, relacionadas con un delito de estafa mediante el uso fraudulento de tarjeta bancaria y un robo con fuerza en un establecimiento hotelero. Las investigaciones se desarrollaron de forma paralela y permitieron esclarecer ambos hechos delictivos ocurridos en la localidad.

En la primera actuación, fueron detenidas dos personas como presuntas autoras de una estafa tras sustraer la cartera a una persona de avanzada edad en un supermercado. Los detenidos se habrían aprovechado de un descuido de la víctima, tras observar previamente el número PIN, y entregaron la cartera a un tercer implicado, que retiró 1.000 euros en una entidad bancaria antes de abandonar el lugar. Las detenciones se produjeron en Barcelona cuando los sospechosos intentaban abandonar el país, gracias a la coordinación entre distintas unidades, lo que permitió también identificar a una tercera mujer relacionada con los hechos.

La segunda investigación se inició tras la denuncia de un robo con fuerza en un conocido hotel de Benicàssim, donde fueron sustraídos 15.000 euros tras forzar la puerta de una oficina ubicada en una zona de acceso restringido al personal. Como resultado de las pesquisas, se detuvo a tres personas, dos de las cuales accedieron al recinto escalando el perímetro, mientras un tercero realizaba labores de vigilancia y conducción.El principal autor era un ex trabajador del hotel, que conocía la ubicación del dinero. Entre los efectos intervenidos se encuentran dinero en efectivo, décimos de lotería, boletos de primitivas y un reloj, presuntamente procedentes del robo.