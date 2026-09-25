La Guardia Civil detiene a 13 personas y detecta 57 infracciones en una semana en Almassora

La Guardia Civil ha reforzado durante la última semana los servicios de prevención y seguridad ciudadana en Almassora, con un balance de 13 personas detenidas, dos investigadas y 57 infracciones administrativas. Los dispositivos se desarrollaron entre el 13 y el 20 de septiembre en coordinación con la Policía Local y distintas unidades de la Guardia Civil.

Entre los detenidos hay cuatro personas reclamadas judicialmente y otras nueve por delitos como apropiación indebida, contra la salud pública y robo con violencia en el interior de un domicilio. Una de las actuaciones permitió detener a un hombre al que se atribuyen siete delitos contra el patrimonio cometidos en diferentes provincias, entre ellos robos en viviendas y vehículos, un robo con violencia y un allanamiento de morada. El detenido ha ingresado en prisión provisional.

En cuanto a las infracciones, 28 están relacionadas con la tenencia o consumo de drogas, seis con la normativa de seguridad ciudadana, una con extranjería y 22 con seguridad vial. Además, se han realizado controles específicos contra las carreras ilegales en zonas industriales de la localidad.