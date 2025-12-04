La Guardia Civil desmantela un punto de venta de droga en Oropesa del Mar

La Guardia Civil ha desmantelado un punto de venta de droga en Oropesa del Mar en el marco de la Operación Margaret, que se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación de una quinta por su presunta implicación en un delito de tráfico de drogas. Dos de los detenidos se enfrentan, además, a cargos por quebrantamiento de condena. La actuación ha contado con la colaboración de la Policía Local de Oropesa del Mar, lo que ha permitido reforzar la vigilancia y coordinar los distintos operativos.

La investigación se centró inicialmente en una pareja que presuntamente distribuía cocaína en la localidad. Tras varios dispositivos de seguimiento y seguridad ciudadana, los agentes lograron ubicar el domicilio donde, según las pesquisas, se desarrollaba la actividad ilícita. Con autorización judicial del Juzgado de Instrucción número 1 de Castellón, en funciones de guardia, se procedió al registro del inmueble, en cuyo interior se localizaron básculas de precisión, envoltorios, material de corte, dinero en efectivo, teléfonos móviles y pequeñas cantidades de cocaína y hachís.

Según la Guardia Civil, los presuntos traficantes utilizaban como método de pago una conocida aplicación móvil que los compradores debían usar antes de acudir al domicilio a recoger la droga. Además de los principales investigados, se detectó la colaboración de otra pareja que realizaba labores de vigilancia y asistencia en la venta, así como de una quinta persona que presuntamente se encargaba de cobrar a los clientes. Tanto los detenidos como las diligencias instruidas han sido puestos a disposición judicial.