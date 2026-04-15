La Guardia Civil de Benicarló detiene a un hombre por tráfico de drogas, cultivo de marihuana y fraude de fluido eléctrico

La actuación se inició a raíz de una investigación llevada a cabo por agentes de la Guardia Civil de Benicarló, quienes detectaron una posible irregularidad en el suministro eléctrico en la localidad. Esto motivó la apertura de un operativo con el objetivo de esclarecer los hechos.

Los agentes, junto con operarios de la compañía eléctrica, lograron realizar el desmantelamiento de la conexión ilegal, evitando posibles daños mayores en la red de suministro.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, han sido puestas a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 Vinaròs.