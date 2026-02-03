Onda Cero Castellón y Europa FM Castellón organizan el IV Concurso de dibujo escolar "El medio ambiente que queremos"

La cuarta edición del concurso de dibujo escolar “El medio ambiente que queremos” ya está en marcha. La iniciativa está dirigida a los alumnos y alumnas de Educación Primaria de los centros escolares de Castellón y tiene como objetivo conocer la visión que los más pequeños y pequeñas tienen sobre el entorno que les rodea y la importancia de cuidarlo.

El certamen invita al alumnado a expresar, a través del dibujo, su percepción del medio ambiente, fomentando valores como la sostenibilidad, el respeto por la naturaleza y la conciencia ecológica desde edades tempranas.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el próximo 18 de marzo. La entrega de las láminas se realizará durante la semana del 23 al 27 de marzo, mientras que la recogida de los trabajos tendrá lugar los días jueves 23 y viernes 24 de abril.

Los dibujos presentados serán evaluados por un jurado, que seleccionará los trabajos ganadores. La entrega de premios está prevista para el mes de mayo, alrededor de la primera quincena, en un acto que reconocerá la creatividad y el compromiso medioambiental del alumnado participante.

Con esta cuarta edición, el concurso se consolida como una propuesta educativa que impulsa la participación escolar y la reflexión sobre el cuidado del medio ambiente desde las aulas.

Las bases del IV Concurso de dibujo "El Medio ambiente que queremos" son las siguientes:

Podrán participar todos los alumnos y alumnas de primero a sexto de educación primaria de los colegios públicos, privados y concertados.

Los dibujos deberán realizarse en las láminas que Onda Cero Castellón y Europa FM Castellón entregarán a través de los colegios y podrá utilizarse cualquier técnica.

El lema del concurso es "El Medio ambiente que queremos", y el jurado designado por Onda Cero Castellón elegirá los ganadores en función de la calidad de los mismos y de como reflejan el mensaje de protección del medio ambiente que desea potenciar la emisora.

Se otorgarán tres premios por cada curso de primaria y consistirán en regalos adecuados a la edad de los niños y niñas que los van a recibir.

Entre los primeros premios de cada curso, se elegirá el mejor dibujo del concurso y el premio será una excursión para toda la clase del niño o niña ganador/a, con desplazamiento, comida y entradas al Bioparc de Valencia.