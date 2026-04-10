Desarticulada en Vinaròs una organización criminal dedicada a estafas bancarias mediante falsedad documental

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Vinaroz ha desarticulado, en una operación denominada “Creta vin”, una organización criminal especializada en la comisión de estafas bancarias en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en las provincias de Castellón, Valencia, Alicante, Albacete, Tarragona y Barcelona.

La investigación se inició en marzo de 2025 a raíz de una denuncia por irregularidades en una entidad bancaria. Tras meses de pesquisas, los agentes lograron determinar la estructura del grupo, formado por nueve personas (siete hombres y dos mujeres) de entre 25 y 65 años.

El grupo utilizaba un método basado en la falsedad documental para cometer los fraudes. Captaban a personas a las que proporcionaban identidades extranjeras falsas y nóminas manipuladas, llegando incluso a crear empresas ficticias para dar apariencia de legalidad a los contratos laborales.

Con esta documentación, los colaboradores abrían cuentas bancarias asociadas a tarjetas de crédito con un límite de 3.000 euros. Por cada cuenta abierta recibían entre 100 y 200 euros, mientras que las cuentas generaban un beneficio de otros 3.000 euros.

Posteriormente, el cabecilla de la organización recuperaba las tarjetas y extraía el crédito en menos de un mes. Para evitar ser detectados, las disposiciones de efectivo, de entre 100 y 500 euros, se realizaban en salones recreativos de Vinaroz y Benicarló.

En total, se abrieron 58 cuentas bancarias y se realizaron 484 operaciones fraudulentas, con un impacto económico global de 266.815 euros.

La identificación de los implicados resultó compleja debido al uso de múltiples identidades extranjeras. Tras labores de vigilancia y seguimiento, la Guardia Civil obtuvo pruebas suficientes para proceder a la detención de cuatro personas e investigar a otras cinco, una de ellas actualmente en prisión en Rumanía.

Las diligencias han sido puestas a disposición del Juzgado de Instrucción de Vinaròs.