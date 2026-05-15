El Grao impulsa su tradición marinera con la XII Ruta Gastronómica del Pulpo y la Sepia

El Grao de Castellón celebrará del 15 de mayo al 14 de junio la XII edición de las Jornadas Gastronómicas del Pulpo y la Sepia, una cita ya consolidada en el calendario culinario de la ciudad y que busca poner en valor la tradición marinera y la gastronomía local. La presentación oficial de esta edición ha tenido lugar en el restaurante Nou Escull, en un acto impulsado por GastroGrao en colaboración con el Patronato de Turismo de Castellón.

Durante un mes, diez restaurantes del distrito marítimo ofrecerán menús especiales centrados en el pulpo y la sepia, dos productos emblemáticos del litoral castellonense. En esta edición participan La Ola, La Ballena, Casa Lola, Casa Juanito, Lo de Sancho, Nou Escull, Tasca El Puerto, Ri&Co Restaurant, Restaurante Mediterráneo y Mirador El Port, que elaborarán propuestas gastronómicas basadas en el producto de proximidad y la cocina mediterránea.

La concejal de Turismo, Arantxa Miralles, ha destacado que este tipo de iniciativas “contribuyen a poner en valor la riqueza culinaria de nuestro distrito marítimo y a reforzar la identidad gastronómica de Castellón como destino turístico de calidad”. Además, ha subrayado que las jornadas ayudan a dinamizar la hostelería local y a desestacionalizar la llegada de visitantes, al tiempo que ha puesto en valor la colaboración entre el sector público y privado para consolidar propuestas turísticas ligadas a la gastronomía y al producto local.