Gómez asegura que los trámites del nuevo Hospital General de Castellón avanzan «en tiempo y forma»

El conseller de Sanidad, Marciano Gómez, ha asegurado durante su visita al Hospital General de Castellón que los trámites para el nuevo hospital avanzan «excelentemente bien» y ha anunciado que la Generalitat dará a conocer «noticias muy positivas» sobre el proyecto «en un breve espacio de tiempo».

Preguntado por la evolución de los trámites, Gómez ha destacado que la Administración está trabajando de forma paralela en los distintos procedimientos necesarios para que las obras puedan comenzar cuanto antes.

«Pues van excelentemente bien y les puedo decir que en breve, muy breve, les daremos noticias muy positivas porque nosotros sí que cumplimos», ha afirmado el conseller, quien ha añadido: «Yo llevo a gala que se vayan cumpliendo los plazos que voy diciendo».

Gómez ha explicado que, cuando llegó al proyecto, se encontró «una maqueta» y un terreno en el que, según ha señalado, «no había ni una parcela». En este sentido, ha defendido el trabajo realizado para avanzar en la tramitación: «Hemos tenido que hacer una labor ímproba, una labor difícil, una labor que nos ha costado mucho trabajo, pero como lo que queremos es que la provincia de Castellón tenga un nuevo hospital general y que empiecen las obras cuanto antes».

El conseller ha detallado que se ha trabajado «de una forma paralela» y «de una forma complementaria, de una forma a la vez», en diferentes procedimientos. Entre ellos, ha citado la expropiación de parcelas, que ha definido como «un trámite administrativo tedioso y difícil», así como la licitación de la dirección de proyecto y la redacción del proyecto y la dirección de obra.

«Y ya les digo que en un breve espacio de tiempo se les informará debidamente», ha señalado Gómez.

El calendario de finales de 2026 se mantiene

Preguntado expresamente por si ese anuncio se producirá antes de que finalice el año, el conseller ha respondido: «Por supuesto».

Asimismo, Gómez ha asegurado que, a día de hoy, no hay ningún trámite que ponga en riesgo el calendario previsto para finales de 2026. «No, nosotros vamos en tiempo y forma», ha afirmado.

El responsable de Sanidad ha explicado que el proyecto se está desarrollando «de una forma programada, con una hoja de ruta». «Cuando tienes un proyecto tienes que saber a dónde tienes que ir y poner el presupuesto para llegar ahí. Y estamos trabajando con esta hoja de ruta», ha indicado.

Gómez ha insistido en que «todo está funcionando tal y como lo teníamos previsto», aunque ha reconocido que «puede haber cualquier tipo de tema imprevisto». No obstante, ha reiterado: «A día de hoy ya le digo que no, que estamos en tiempo y forma en el calendario».

Plan funcional del nuevo Hospital General de Castellón

El nuevo Hospital General Universitario de Castellón doblará el área quirúrgica, con 31 quirófanos frente a los 15 actuales, dispondrá de más del triple de salas de intervencionismo, con un total de 26 frente a las 8 en funcionamiento, y elevará a 765 el número de habitaciones individuales (261 más que las actuales).

Además que el nuevo Hospital General de Castellón multiplicará por dos los boxes de UCI, llegando a 58 camas frente a las 26 disponibles ahora, incluirá un centro específico para lesiones de Neurotraumatología junto con la unidad de Rehabilitación, y contará con nuevas áreas de acogida quirúrgica y de técnicas, así como un área específica de salud de la mujer.