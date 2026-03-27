La Generalitat refuerza el firme de carreteras del interior de Castellón para mejorar la seguridad vial

La Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación ha iniciado esta semana trabajos de refuerzo de firme en varias carreteras del interior de la provincia de Castellón, concretamente en la comarca del Maestrat, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y las condiciones de circulación.

Los trabajos, ejecutados por la Dirección General de Infraestructuras Terrestres, afectan a las carreteras CV-14 y CV-173 y han requerido cortes de tráfico durante el horario laboral, entre las 08:00 y las 19:00 horas, quedando las vías abiertas al finalizar cada jornada.

En la CV-14, las obras ya han finalizado y se realizaron entre los puntos kilométricos 20+000, en Zorita del Maestrazgo, y 31+560, en el límite con la provincia de Teruel. La intervención se centró en los tramos más deteriorados, abarcando más de 11 kilómetros en solo dos jornadas. Esta carretera registra una intensidad media diaria de 709 vehículos.

Durante los cortes, los desplazamientos entre los municipios del entorno y la provincia de Teruel se realizaron por itinerarios alternativos. Los municipios de Cinctorres, Portell de Morella, La Mata de Morella, Olocau del Rey, Todolella, Forcall, Villores, Palanques y Zorita del Maestrazgo debieron dirigirse hacia Morella por la CV-14 y continuar por la N-232. Desde la provincia de Teruel, los desvíos se realizaron por la A-1409 y la TE-53 para enlazar con la N-232.

En la CV-173, los trabajos comenzaron el miércoles 25 de marzo y se prolongarán hasta la tarde del viernes 27 de marzo, entre el punto kilométrico 0+000, en la conexión con la CV-15, y el 2+500, en el límite con Teruel, en el término municipal de Vilafranca. En este caso, el refuerzo de firme se realiza sobre la totalidad del tramo, que tiene una intensidad media diaria de 239 vehículos. Los desvíos afectan principalmente a los vecinos de Mosqueruela, que deberán pasar por Cantavieja para acceder a la CV-15.

Estas actuaciones forman parte de las labores de conservación y mejora de la red viaria autonómica de la Generalitat, orientadas a reforzar la seguridad vial y optimizar las condiciones de circulación en las carreteras del interior de Castellón.