La Generalitat recuperará el histórico edificio de Correos de Castellón para uso administrativo y ciudadano

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, ha visitado las obras de rehabilitación del antiguo edificio de Correos de Castellón, un inmueble emblemático de la ciudad que está siendo sometido a una reforma integral para recuperar su valor arquitectónico y adaptarlo a nuevos usos. La actuación permitirá trasladar al edificio las oficinas de la Dirección Territorial de la Conselleria.

Durante la intervención se han recuperado elementos originales que permanecían ocultos tras reformas anteriores, como techos decorados y espacios con mayor amplitud, con el objetivo de devolver al inmueble parte de su configuración inicial. Según ha explicado Cano, el proyecto busca combinar la funcionalidad, la sostenibilidad y el respeto al patrimonio de uno de los edificios históricos de Castellón.

Está previsto que las obras finalicen a finales de noviembre, momento en el que se realizará el traslado del personal de la Conselleria. Además, la planta baja mantendrá un uso público, con una zona expositiva y un espacio polivalente para actividades y eventos, cuyo funcionamiento se definirá junto al Ayuntamiento de Castellón para acercar este edificio histórico a los vecinos.