La Generalitat invierte 600.000 euros en mejorar la seguridad vial de la CV-222 entre Betxí, Vila-real y Alquerías

La Generalitat ha iniciado las obras de mejora de la seguridad vial en la carretera CV-222, entre los términos municipales de Betxí, Vila-real y Alquerías del Niño Perdido, con una inversión cercana a los 600.000 euros. La actuación, impulsada por la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y Recuperación, se centra en la renovación del firme en los tramos más deteriorados para reforzar las condiciones de circulación y aumentar la seguridad de los usuarios.

Los trabajos se desarrollan entre los puntos kilométricos 0+234 y 6+497 de esta vía, que conecta la CV-10 en Betxí con la CV-18 en Burriana y enlaza además con la N-340 y la AP-7 a la altura de Alquerías del Niño Perdido. La carretera registró en 2025 una intensidad media de más de 6.100 vehículos diarios, de los que un 5 % corresponden a tráfico pesado, consolidándose como uno de los principales accesos a los corredores viarios de la provincia de Castellón.

La actuación contempla labores de fresado y reposición de la capa de rodadura para reparar desperfectos como fisuras, deformaciones y pérdida de material en el pavimento. En el tramo entre los kilómetros 0+234 y 3+379 las obras afectarán únicamente al carril derecho, mientras que desde el punto 3+379 hasta el 6+497 se actuará en ambos carriles y en los arcenes. La Generalitat prevé que las obras tengan una duración aproximada de tres semanas.