Generalitat concedeix a Destaca una ajuda directa de 30.000 euros

L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, i el director de la Càtedra d'Innovació Ceràmica Ciutat de Vila-real, Juan Carda, han sigut rebuts, en representació del comité tècnic de la fira, pel president de la Generalitat, Ximo Puig, com a mostra del suport de l'Executiu autonòmic a Destaca 2020.

El suport de la Generalitat es materialitza també enguany amb una ajuda directa de 30.000 euros. La fira Destaca ja ha inaugurat les jornades de l'apartat Divulgació, que en aquesta edició s'han traslladat a la Casa dels Mundina, per a adaptar-se als protocols d'aforament i seguretat per la covid-19. En la primera planta de l'edifici s'han instal•lat quatre estands en els quals professionals de l'àmbit de la investigació demostraran als escolars les utilitats de la ciència amb experiments pràctics. La visita només és possible amb reserva prèvia i està previst que fins al dijous passen per aquest “laboratori” divulgatiu uns 150 alumnes de quatre col•legis de la ciutat.

A més de Destaca Divulgació, la fira de transferència de Vila-real comptarà també enguany amb una àrea expositiva, encara que virtual, a través d'una plataforma professional. L'apartat professional es completa amb tres sessions de conferències i taules de debat estructurades al voltant de tres reptes: la transformació digital, el paper de la dona en la ciència i la reactivació post-covid.