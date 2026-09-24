García Valls reivindica la importancia de seguir mejorando el sistema penitenciario

La subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls, ha reconocido este jueves la labor de los profesionales de los centros penitenciarios de la provincia durante el acto institucional con motivo del Día de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.

Durante el acto, celebrado en el Centro Penitenciario Castellón I, García Valls ha destacado la importancia de los programas de asistencia y reinserción para "construir una sociedad más segura" y ha reivindicado la necesidad de continuar trabajando en nuevas mejoras y proyectos dentro del sistema penitenciario.

La ceremonia ha comenzado con una actuación a cargo de personas internas del centro y ha contado con la presencia de la directora de Castellón I, Celia Bautista, y de la directora del centro penitenciario Castellón II, en Albocàsser, Eva María González. También han asistido representantes institucionales, policiales y de entidades y asociaciones sociales vinculadas a programas de asistencia y reinserción.

García Valls ha puesto en valor la participación de administraciones, asociaciones y entidades en los procesos de reinserción de las personas privadas de libertad. "La reinserción es una tarea colectiva que necesita de la implicación de las administraciones, las entidades sociales, las empresas, las instituciones educativas y culturales y, en definitiva, de toda la sociedad", ha señalado.

Más de mil nuevas plazas

La subdelegada también se ha referido a las obras de mejora y modernización realizadas en el Centro Penitenciario Castellón I y ha defendido la necesidad de continuar impulsando actuaciones en esta línea, ya que, según ha indicado, "cuidar el sistema penitenciario significa cuidar a las personas que trabajan en él".

En este sentido, ha destacado las medidas adoptadas durante este año para reforzar las plantillas, con convocatorias que superan las mil nuevas plazas. Entre ellas figuran 1.050 plazas para el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, 40 para el Cuerpo Facultativo de Sanidad Penitenciaria y 35 para Enfermería, además de nuevas plazas en los Cuerpos Especial y Superior de Técnicos.

García Valls ha señalado que una convocatoria de ámbito nacional no resuelve automáticamente las necesidades de cada centro, pero ha considerado que estas medidas muestran la voluntad del Gobierno de España de reforzar el sistema penitenciario y recuperar efectivos.

También ha destacado la modificación de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, actualmente en tramitación parlamentaria en el Senado, para reconocer la condición de agente de la autoridad al personal funcionario de la Administración Penitenciaria.

El programa PAIEM llegará también a Castellón I

Durante su intervención, García Valls ha puesto el foco en los programas de educación, formación y tratamiento desarrollados en los centros penitenciarios de la provincia.

En este ámbito, ha destacado especialmente el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM) implantado en el centro penitenciario de Albocàsser, que, según ha señalado, permite avanzar en permisos y terceros grados para internos con patología mental.

El programa ha recibido el reconocimiento de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y, según ha avanzado durante el acto la directora de Castellón I, se implantará también en este centro el próximo mes de octubre.

La subdelegada ha trasladado además el agradecimiento y reconocimiento del Gobierno de España a las asociaciones y entidades que forman parte de la red de colaboración con los centros penitenciarios.

"La privación de libertad nunca debe significar la pérdida de la dignidad humana"

Por su parte, la directora del Centro Penitenciario Castellón I, Celia Bautista, ha señalado que la celebración del Día de la Merced recuerda que "la privación de libertad nunca debe significar la pérdida de la dignidad humana".

Bautista ha defendido que la labor penitenciaria no se limita a la custodia, sino que también debe abrir caminos hacia la reinserción. En este sentido, ha destacado el papel de los talleres, los programas de tratamiento, la formación y los itinerarios de orientación como herramientas vinculadas a la seguridad ciudadana.

La directora también ha repasado algunos de los cambios experimentados por el sistema penitenciario en los últimos años, entre ellos la implantación de diferentes sistemas de organización del espacio, el desarrollo de programas adaptados a las distintas tipologías de internos y delitos, la incorporación de la perspectiva de género y la atención a la diversidad social.

Asimismo, ha reclamado la colaboración de instituciones y entidades sociales para que el trabajo de reinserción no se limite al interior de los centros y para que la red social comunitaria tenga en cuenta también a las personas privadas de libertad durante el cumplimiento de la pena y en su regreso a la sociedad.

El acto institucional ha concluido con la entrega de reconocimientos en las categorías de 25 años de servicio, Mérito Penitenciario y Mérito Social Penitenciario a profesionales y colaboradores por su dedicación y contribución al servicio público.