La Festa de la Rosa repartirá 900 rosas y 1.200 cintas en su acto central este sábado en la Plaza Mayor de Castellón

La concejala de Fiestas, Noelia Selma, junto a representantes de la Junta de Fiestas, ha presentado la programación de la Festa de la Rosa, una de las celebraciones más tradicionales de la ciudad, que combina música, participación ciudadana y devoción en torno al mes de mayo.

El acto central tendrá lugar el sábado 2 de mayo a las 22:00 horas en la Plaza Mayor, donde se instalarán 1.000 sillas para público e invitados. Durante la celebración se repartirán 900 rosas y 1.200 cintas entre los asistentes, además de pines con la imagen del cartel de esta edición.

Selma ha señalado que esta festividad “une pasado, presente y futuro a través de la música y de la participación colectiva”, y ha destacado su arraigo en la ciudad y su vinculación con las tradiciones del mes de mayo y la devoción a la Mare de Déu del Lledó.

Más de un centenar de integrantes de diferentes agrupaciones musicales participarán en el acto central, que servirá como punto de partida para el programa de serenatas que se desarrollará durante los cuatro sábados del mes de mayo.

Estas actuaciones se celebrarán en distintos espacios emblemáticos de Castellón, con la participación de diez grupos locales que interpretarán piezas tradicionales durante los fines de semana. En cada ubicación se instalarán alrededor de 120 sillas para el público.

La concejala ha subrayado además la importancia de la implicación de la Junta de Fiestas y de los grupos participantes, a quienes ha agradecido su trabajo para mantener viva esta tradición. “Gracias a su compromiso, Castellón puede seguir disfrutando de una celebración que llena de vida las calles y plazas de la ciudad”, ha señalado.

La programación musical comenzará el propio 2 de mayo y continuará durante todo el mes, consolidando la Festa de la Rosa como una de las citas destacadas del calendario festivo castellonense.