SECTOR CERÁMICO

La factura energética de la cerámica sube un 2,8% y alcanza los 813,9 millones en 2025, según ASCER

La transición energética avanza en la cerámica con más autoconsumo solar, pero la factura energética sigue creciendo en 2025

Onda Cero Castellón

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La factura energética del sector español de fabricación de baldosas cerámicas ha alcanzado los 813,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior, según el informe anual de producción y consumo energético publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos ASCER.

Pese a este aumento, el sector ha logrado mejorar su eficiencia energética. La producción ha crecido un 1,7%, hasta los 423 millones de metros cuadrados, mientras que el consumo específico de gas ha bajado un 5% y el de electricidad un 2%, aunque el consumo total ha subido ligeramente: un 1% en gas natural y un 3% en electricidad.

El informe señala que, aunque la factura energética está lejos de los máximos de 2022, el coste por metro cuadrado producido sigue siendo muy elevado y duplica el nivel registrado antes de la crisis energética de 2019.

En el ámbito de la transición energética, el autoconsumo fotovoltaico continúa ganando peso y ya representa el 12% del consumo eléctrico del sector, frente al 9% del año anterior, con 59 plantas solares en funcionamiento y un aumento del 34% en la generación renovable.

También destaca el papel de la cogeneración de alta eficiencia, con 42 equipos operativos y 234 megavatios de potencia instalada, aunque su producción eléctrica se mantiene un 24% por debajo de los niveles de 2021.

Por último, el coste del sistema europeo de comercio de emisiones ha aumentado un 53%, hasta los 56 millones de euros, debido a la reducción de derechos gratuitos y al incremento del precio del CO₂.

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