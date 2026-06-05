La factura energética de la cerámica sube un 2,8% y alcanza los 813,9 millones en 2025, según ASCER

La factura energética del sector español de fabricación de baldosas cerámicas ha alcanzado los 813,9 millones de euros en 2025, lo que supone un incremento del 2,8% respecto al año anterior, según el informe anual de producción y consumo energético publicado por la Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos ASCER.

Pese a este aumento, el sector ha logrado mejorar su eficiencia energética. La producción ha crecido un 1,7%, hasta los 423 millones de metros cuadrados, mientras que el consumo específico de gas ha bajado un 5% y el de electricidad un 2%, aunque el consumo total ha subido ligeramente: un 1% en gas natural y un 3% en electricidad.

El informe señala que, aunque la factura energética está lejos de los máximos de 2022, el coste por metro cuadrado producido sigue siendo muy elevado y duplica el nivel registrado antes de la crisis energética de 2019.

En el ámbito de la transición energética, el autoconsumo fotovoltaico continúa ganando peso y ya representa el 12% del consumo eléctrico del sector, frente al 9% del año anterior, con 59 plantas solares en funcionamiento y un aumento del 34% en la generación renovable.

También destaca el papel de la cogeneración de alta eficiencia, con 42 equipos operativos y 234 megavatios de potencia instalada, aunque su producción eléctrica se mantiene un 24% por debajo de los niveles de 2021.

Por último, el coste del sistema europeo de comercio de emisiones ha aumentado un 53%, hasta los 56 millones de euros, debido a la reducción de derechos gratuitos y al incremento del precio del CO₂.