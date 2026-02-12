Eva Alcón: «El coneixement, la ciència, com a construcció col·lectiva, avança i impacta millor quan incorpora totes les mirades, tot el talent»

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, ha assegurat durant l’acte del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència que «commemorar aquesta data és reconèixer que el coneixement, la ciència, com a construcció col·lectiva, avança i impacta millor quan incorpora totes les mirades, tot el talent. Però suposa també recordar que la igualtat en l'àmbit científic encara no és un punt d'arribada: és un procés d'acció continuada».
En eixe sentit, ha assenyalat que a l’UJI «els indicadors dibuixen un escenari de progrés amb matisos. Si bé en els últims quatre anys s'ha aconseguit assolir la paritat de gènere en els equips d'investigació i les dones investigadores principals són ja el 46%, són avanços que conviuen amb desequilibris encara presents, com els que es donen en les àrees STEM i la bretxa en la carrera investigadora».
Alcón ha explicat al final de la seua intervenció que la visibilitat d'investigadores referents és fonamental: «Les dones científiques que avui ocupen espais de reconeixement no sols impulsen el coneixement, també transformen els imaginaris col·lectius i tenen un impacte directe en les aspiracions de xiquetes i joves».
L’acte institucional, presidit per la rectora, ha comptat amb la participació dels vicerectors d’Investigació, Jesús Lancis, i d’Innovació, Transferència i Divulgació Científica, David Cabedo, la directora de l’Escola de Doctorat, Mercè Correa, i el director de la Unitat de Divulgació Científica i Ciència Ciutadana (UDCiCC), Lluís Martínez.
Correa ha destacat en el seu discurs la importància de promoure entre el futur personal investigador l’hàbit d'«explicar el que es fa» per a promoure futures vocacions científiques, per a informar la societat i també per a mostrar els rols femenins en la carrera científica. La directora de l’Escola de Doctorat de l’UJI ha assegurat que aquest vessant seria «un dels pilars centrals de la formació transversal de l’alumnat de doctorat».
Per la seua banda, el director de la UDCiCC ha explicat que «la igualtat en el món acadèmic, però també en la resta de la societat, i la lluita per un futur de progrés compartit, és un repte de tots i totes». Martínez ha destacat especialment les activitats que realitzen les investigadores castellonenques als centres de la província per a «celebrar el talent de les dones en la recerca i aconseguir un diàleg directe entre investigadores i estudiantat, un referent real de cientíques que treballen pel benestar col·lectiu».
Teresa S. Ripollés: Dones i xiquetes en la ciència: de l’aula al lideratge científic
La investigadora de l’Institut Universitari de Ciència dels Materials (ICMUV) de la Universitat de València, Teresa S. Ripollés, ha explicat durant la seua conferència els passos que l’han permès arribar a liderar un grup d’investigació. La vicepresidenta de l'Associació AccenT (Científiques i Científics d’Excel·lència de Pla Gen-T), qui va estudiar la carrera, el màster i el doctorat a la Universitat Jaume I de Castelló, ha narrat els seus primers contactes amb grups d’investigació castellonencs des de l’entrada a la universitat i com això li va facilitar fer diverses estades a altres centres europeus i interessar-se més per la investigació.
La carrera investigadora de Teresa S. Ripollés s’ha desenvolupat en el camp de les cèl·lules solars, en concret, les vinculades a la perovskita híbrida amb el propòsit de crear noves formulacions que es puguen aplicar a dispositius fotovoltaics o emissors LED. Ara lidera un equip com a investigadora postdoctoral del Pla GenT de la Generalitat Valenciana a la Universitat de València, imparteix docència en el Grau en Química i també format part com a investigadora d’una unitat associada amb el CSIC. Treballa amb síntesi de materials, nous materials de transport o components com els memristors. Per a acabar, la investigadora ha remarcat que «la ciència no és individual, sinó col·lectiva, i per arribar a les solucions que necessita la societat cal treballar conjuntament».
Les activitats de la jornada s’han completat amb una fotografia de les investigadores de l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals a l’entrada del centre; la mostra de llibres organitzada per la Biblioteca o les exposicions fotogràfiques «Enginyera... per què no?» i «Elles tenen la fórmula» de la Fundació Isonomia al CEIP San Miguel Arcángel de Soneja i el Museu de la Baronia de Ribesalbes, respectivament, o la conferència «Enginyera... per què no?» a l’IES Gilabert de Centelles de Nules.
A més de les exposicions que s’allargaran alguns dies del mes de febrer, l’Institut de Materials Avançats (INAM-UJI) ha previst per a divendres 13 de febrer, a partir de les 9.30 hores, la commemoració d’aquesta efemèride amb la participació de diverses investigadores del centre d’investigació que parlaran sobre el seu treball a l’institut i la seua carrera investigadora. L’activitat finalitzarà amb una sessió de pòsters d’investigadores que van fer història i s’han convertit en referents femenins en la ciència.
Aula IbizaPreservation de Criminalitat Blava
En el marc de les activitats de l'Aula IbizaPreservation de Criminalitat Blava de l'UJI, cinc científiques expertes en recerca marina han visitat amb motiu del Dia de la Dona i la Xiqueta en la Ciència quatre centres educatius d'Eivissa —l'IES Quartó de Portmany, l'IES Xarc, l'IES Isidor Macabich i el CEIP Santa Gertrudis— per a compartir amb l'alumnat les seues trajectòries, línies de treball i experiències com a dones dedicades a la ciència. L'alumnat, que havia investigat prèviament el perfil de les científiques, ha plantejat a les expertes preguntes sobre el seu treball, el seu dia a dia en la recerca marina o les decisions personals que van portar les ponents a dedicar-se a la ciència.
A partir d'aquestes sessions, els grups elaboraran treballs científics relacionats amb les línies de recerca presentades, alguns dels quals seran seleccionats per a la seua exposició en un seminari educatiu en el marc del Fòrum Futur, l'edició escolar del Fòrum Marí d'Eivissa i Formentera. La jornada ha inclòs també un taller d'il·lustració científica en l'IES Xarc, titulat «Els nostres peixos singulars», en el qual més d'un centenar d'estudiants han participat en la creació col·lectiva d'un mural de deu metres sobre espècies marines de l'entorn pitiús, guiats per la il·lustradora Iara Chapuis.
Les científiques participants han sigut Carme Alomar, investigadora del Centre Oceanogràfic de les Balears COB-CSIC; Nerea Piñeiro, investigadora de l'Institut Mediterrani d'Estudis Avançats IMEDEA-UIB; Emma Reyes, responsable de l'Àrea Científica del Sistema d'Observació Oceanogràfica SOCIB; Eva Fonfría, investigadora postdoctoral del Laboratori Marí de Dénia en la Universitat d'Alacant; i Vanesa Guzmán, estudiant de Ciències de la Mar en pràctiques en SOCIB i exalumna de secundària a Eivissa.