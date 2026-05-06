UJI

Eva Alcón cierra su etapa al frente de la UJI con unas cuentas saneadas y estabilidad financiera

La universidad finaliza 2025 con superávit, liquidez sólida y cumplimiento de todos los indicadores económicos

Onda Cero Castellón

Castellón |

Eva Alcón cierra su etapa al frente de la UJI con unas cuentas saneadas y estabilidad financiera
Eva Alcón cierra su etapa al frente de la UJI con unas cuentas saneadas y estabilidad financiera | UJI-Damián Llorens.

La rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón, encara el final de su mandato con una situación económica marcada por la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera. La institución académica ha cerrado el ejercicio 2025 con un resultado positivo de 367.130 euros en ingresos no afectados frente a gastos ordinarios, y un superávit global de 4,7 millones de euros.

Alcón ha subrayado que estos datos reflejan una gestión basada en la prudencia y el equilibrio en el uso de los recursos públicos, destacando la importancia de contar con financiación suficiente y previsible para garantizar un servicio universitario de calidad. La mayor parte de los ingresos procede de transferencias corrientes, especialmente de la Generalitat Valenciana, que aporta 112 millones de euros, además de destacar el aumento en transferencias de capital para proyectos e investigación.

La universidad también ha reforzado su posición financiera con un remanente de tesorería no afectado de 44,4 millones de euros, lo que evidencia una sólida liquidez. Asimismo, cumple con holgura los requisitos de estabilidad presupuestaria, con capacidad de financiación positiva y un periodo medio de pago a proveedores inferior a 14 días, muy por debajo del límite legal establecido.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer