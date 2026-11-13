Europa abre la puerta a un reparto de emisiones más justo para la industria cerámica

La patronal ASCER celebra el acuerdo provisional alcanzado entre el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea para revisar los parámetros de referencia de la asignación gratuita de derechos de emisión durante el periodo 2026-2030. El pacto permitirá avanzar hacia unos criterios específicos que tengan en cuenta las particularidades del proceso de fabricación de baldosas cerámicas.

La industria azulejera considera que este acuerdo supone un paso importante para corregir una situación que venía penalizando su competitividad, pese a los esfuerzos y las inversiones realizadas durante los últimos años para reducir sus emisiones.

El presidente de ASCER, Ismael García Peris, ha valorado muy positivamente el resultado de las negociaciones y ha agradecido la implicación de todas las instituciones, representantes políticos, sindicatos y organizaciones sectoriales que han contribuido a alcanzar el pacto.

García Peris ha destacado que se trata de «un paso muy importante para el sector cerámico español y europeo». No obstante, ha advertido de que todavía queda trabajo por delante para concretar su aplicación y garantizar que este reconocimiento se traduzca en una asignación de derechos de emisión ajustada a las características de la industria.

La patronal insiste en que todavía está pendiente conocer la letra pequeña del acuerdo para analizar su alcance y las condiciones definitivas de aplicación.

Un año de trabajo para defender al sector

El acuerdo es el resultado de un año de trabajo colectivo y coordinado en el que han participado instituciones locales, autonómicas, nacionales y europeas, representantes de distintos grupos políticos, sindicatos y organizaciones sectoriales como la italiana Confindustria Ceramica y la europea Cerame-Unie.

Desde ASCER consideran que este esfuerzo conjunto ha permitido trasladar a las instituciones europeas las particularidades técnicas del proceso productivo cerámico y la necesidad de que la regulación climática tenga en cuenta la realidad industrial y sus posibilidades reales de descarbonización.

A falta de conocer todos los detalles y concretar cómo se aplicará el pacto, García Peris ha reiterado que estamos ante «una noticia muy positiva para el futuro del sector cerámico español y europeo».