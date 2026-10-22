sector cerámico

La Eurocámara apoya un indicador propio para la cerámica que elevaría un 12% los derechos gratuitos de CO₂

El Parlamento Europeo aprueba la medida con 474 votos a favor y 28 en contra, frente al recorte del 34% planteado inicialmente por Bruselas. La propuesta deberá negociarse ahora con la Comisión Europea y el Consejo de la UE.

Onda Cero Castellón

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La industria cerámica de Castellón ha logrado un avance en su reivindicación para mantener las asignaciones gratuitas de derechos de emisión de CO₂. El Parlamento Europeo ha respaldado la creación de un indicador de referencia específico para el sector, que permitiría aumentar un 12% estas asignaciones, según las estimaciones trasladadas por el sector, en lugar del recorte del 34% previsto inicialmente por la Comisión Europea.

La medida ha obtenido 474 votos a favor y 28 en contra y deberá negociarse ahora con la Comisión Europea y el Consejo de la UE para alcanzar un acuerdo definitivo.

La iniciativa busca adaptar el cálculo de las emisiones gratuitas a las particularidades tecnológicas de la industria azulejera, cuyo indicador actual no refleja adecuadamente sus características productivas.

El sector considera que este cambio resulta clave para proteger la competitividad de las empresas castellonenses, especialmente ante la presión de los costes energéticos. La propuesta contempla que los nuevos valores de referencia puedan aplicarse durante el periodo 2026-2030, aunque su entrada en vigor dependerá del resultado de las negociaciones europeas.

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