Eurocaja Rural refuerza su compromiso con la igualdad con su IV Plan hasta 2030

Eurocaja Rural ha aprobado su IV Plan de Igualdad, un acuerdo que estará vigente hasta 2030 y que será de aplicación a toda su plantilla y centros de trabajo, tanto actuales como futuros. El documento, suscrito por la Comisión Negociadora, incluye un total de 45 medidas organizadas en 10 áreas de actuación, con el objetivo de garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en ámbitos como el acceso al empleo, la promoción profesional, la conciliación, la política retributiva o la prevención del acoso por razón de sexo.

Este nuevo plan refuerza la igualdad de oportunidades como uno de los ejes estratégicos de la entidad, extendiendo su aplicación a todos los procesos internos, desde la selección y contratación hasta la formación, la salud laboral o las condiciones de trabajo. También incorpora medidas específicas en materia de protección frente a la violencia de género y de no discriminación del colectivo LGTBI, así como sistemas de seguimiento y evaluación para asegurar su cumplimiento.

El IV Plan de Igualdad supone un avance respecto a etapas anteriores y da continuidad a una trayectoria iniciada en 2011. En este tiempo, la entidad ha logrado importantes progresos, como el equilibrio en su plantilla —con un 51% de mujeres—, un alto nivel de empleo estable y una creciente presencia femenina en puestos de responsabilidad, con más del 58% de las promociones correspondientes a mujeres en los últimos años.

Además, Eurocaja Rural ha consolidado un amplio catálogo de medidas de conciliación y apoyo a su plantilla, junto con una apuesta firme por la formación y el talento joven. Todo ello ha contribuido a reconocimientos como el Distintivo de Excelencia en Igualdad otorgado por la administración autonómica, que avala su compromiso sostenido con la igualdad real y efectiva en el ámbito laboral.