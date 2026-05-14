Los especialistas de Vithas Castellón alertan del peligro silencioso de la hipertensión arterial

La hipertensión arterial continúa siendo uno de los principales factores de riesgo cardiovascular y, al mismo tiempo, una de las enfermedades más desconocidas entre la población. Su carácter silencioso hace que muchas personas convivan con cifras elevadas de tensión sin ser conscientes de ello, incrementando significativamente el riesgo de sufrir patologías graves como infartos o ictus.

Con motivo del Día Mundial de la Hipertensión, los especialistas del Hospital Vithas Castellón han querido recordar la importancia de realizar controles periódicos de la tensión arterial, incluso en personas aparentemente sanas y sin síntomas.

El doctor Carlos García Palomar, cardiólogo del centro, advierte de que la hipertensión es conocida como el “enemigo silencioso” porque, en la mayoría de los casos, no presenta señales evidentes. “Normalmente no ocasiona síntomas, por lo que no es raro que se diagnostique cuando ya han aparecido complicaciones, que pueden ser graves”, explica el especialista.

Uno de los principales riesgos de esta enfermedad es que el peligro cardiovascular aumenta de forma progresiva incluso con pequeñas elevaciones de la tensión arterial. Según señala García Palomar, “por cada subida de 20 puntos en la tensión máxima o de 10 en la mínima, el riesgo cardiovascular puede llegar a duplicarse”.

Aunque actualmente se considera hipertensión a partir de valores de 130/80 mmHg, los expertos subrayan que mantener la tensión controlada es esencial para reducir las probabilidades de sufrir complicaciones cardiovasculares, ya que existe una relación directa entre cifras elevadas y el deterioro de la salud cardíaca.

Ante la ausencia habitual de síntomas, los especialistas destacan que el diagnóstico precoz depende en gran medida de la medición regular de la tensión arterial. “La toma de la tensión debería realizarse de forma rutinaria en cualquier consulta o chequeo médico”, apunta el cardiólogo.

Además del control médico, los profesionales sanitarios recuerdan que los hábitos de vida saludables son fundamentales tanto para prevenir como para tratar la hipertensión. La práctica regular de ejercicio físico, evitar el sobrepeso y seguir una alimentación equilibrada son algunas de las principales recomendaciones.

En cuanto a la dieta, los expertos aconsejan priorizar el consumo de frutas, verduras, alimentos ricos en fibra y proteínas de calidad, al tiempo que recomiendan reducir los productos ultraprocesados y limitar el consumo de alcohol.

Desde Vithas Castellón, en línea con la estrategia impulsada por el Instituto Cardiovascular Vithas (ICV), insisten en la necesidad de concienciar a la población sobre la importancia de medir, prevenir y actuar frente a una enfermedad frecuente, pero prevenible y tratable si se detecta a tiempo.