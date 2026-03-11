EMPLEO

El empleo en logística crece en Castellón con más de 7.600 contratos durante 2025

La contratación en el sector aumenta un 12,4% en la provincia, impulsada por el transporte de mercancías y el almacenamiento

Onda Cero Castellón

CASTELLÓN |

El sector logístico es estratégico en Aragón
El sector logístico es estratégico en Aragón | Logisber

La contratación en el sector logístico aumentó un 12,4% en la provincia de Castellón durante 2025, alcanzando los 7.620 contratos, según un análisis de Randstad a partir de datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Este crecimiento sitúa a Castellón como la segunda provincia de la Comunitat Valenciana con mayor incremento, solo por detrás de Valencia, donde la contratación subió un 14,1%, y por delante de Alicante, con un aumento del 11,3%.

En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el sector de la logística —que incluye actividades de transporte de mercancías y almacenamiento— registró 86.333 contratos en 2025, lo que supone un aumento del 13,1% respecto al año anterior.

Según el informe, el crecimiento del empleo en logística refleja el papel cada vez más relevante de este sector en la economía, impulsado principalmente por el comercio, el comercio electrónico y la reorganización de las cadenas de suministro.

